Rissa a Torvaianica, la replica del ristorante: ‘Noi l’abbiamo aiutato’ (Di sabato 15 aprile 2023) Non ci stanno, i titolari del ristorante “Talea” di Torvaianica, a essere accusati di non aver prestato soccorso al ragazzo aggredito la sera del 10 aprile, a Pasquetta, in pieno centro. Sono infatti loro i gestori del locale contro cui la mamma del giovane ha puntato il dito, in quanto il figlio non sarebbe stato soccorso dopo essere stato inseguito da 6 ragazzi che lo stavano picchiando. Sulla vicenda, le cui versioni sono contrastanti riguardo alla “miccia” che ha fatto scatenare la lite (la ragazza, che ha contattato la nostra redazione, parla di pesanti offese ricevute nei suoi riguardi, oltre a un pugno che l’avrebbe stesa a terra. Questo avrebbe provocato la reazione degli altri ragazzi che hanno poi aggredito il 25enne, ndr) parla quindi la signora Antonietta Trovato, titolare del ristorante di Viale Francia. La versione del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 aprile 2023) Non ci stanno, i titolari del“Talea” di, a essere accusati di non aver prestato soccorso al ragazzo aggredito la sera del 10 aprile, a Pasquetta, in pieno centro. Sono infatti loro i gestori del locale contro cui la mamma del giovane ha puntato il dito, in quanto il figlio non sarebbe stato soccorso dopo essere stato inseguito da 6 ragazzi che lo stavano picchiando. Sulla vicenda, le cui versioni sono contrastanti riguardo alla “miccia” che ha fatto scatenare la lite (la ragazza, che ha contattato la nostra redazione, parla di pesanti offese ricevute nei suoi riguardi, oltre a un pugno che l’avrebbe stesa a terra. Questo avrebbe provocato la reazione degli altri ragazzi che hanno poi aggredito il 25enne, ndr) parla quindi la signora Antonietta Trovato, titolare deldi Viale Francia. La versione del ...

