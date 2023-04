7 seedand No. 6 Rune meet for the second time. In their previous meeting in the semi - finals of Sofia last October, Rune led 5 - 7, 6 - 4, 5 - 2 whenretired with an ankle injury. ...Risultati e miglioramenti con coach Vagnozziha aggiunto: "Sono soddisfatto dei risultati che ho ottenuto. Perché finalmente ho trovato la continuità che cercavo. Ho qualcheper l'...Jannikin una intervista a 'La Gazzetta dello Sport' parla del suo momento e dell'immediato futuro: "Finalmente ho trovato la continuità che cercavo. Ho qualcheper l'Australia, ...

Rimpianto Sinner, in finale va Rune: la semifinale ora in chiaro SuperTennis

E' Holger Rune il finalista di Monte-Carlo. Battuto Sinner 16 75 75. Il danese affronterà domani alle 14.30 Andrey Rublev. Il danese, che ...Montecarlo, 15 aprile 2023 - Si ferma in semifinale il cammino di Jannik Sinner nell' ATP Montecarlo 2023. L'altoatesino perde 2-1 ( 6-1; 5-7; 5-7) contro Holger Rune, che vince in rimonta in 2 ore e ...