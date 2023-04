Riforma delle pensioni in Francia: via libera della Corte costituzionale (Di sabato 15 aprile 2023) In Francia, la Corte costituzionale composto da nove membri si è pronunciato a favore di disposizioni chiave della Riforma delle pensioni voluta dal presidente Macron, tra cui l’innalzamento dell’età pensionabile a 64 anni da 62, giudicando la legislazione conforme alla legge. Scoppiano numerose proteste. Francia: via libera della Corte costituzionale alla Riforma delle pensioni La Leggi su periodicodaily (Di sabato 15 aprile 2023) In, lacomposto da nove membri si è pronunciato a favore di disposizioni chiavevoluta dal presidente Macron, tra cui l’innalzamento dell’età pensionabile a 64 anni da 62, giudicando la legislazione conforme alla legge. Scoppiano numerose proteste.: viaallaLa

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fdragoni : +++Avviso ai naviganti+++ La riforma del catasto nel #DEF non compare come obiettivo del Governo ma in una delle ap… - Agenzia_Ansa : Francia, via libera dei saggi alla riforma delle pensioni. Sì all'aumento dell'età a 64 anni. Respinta la richiesta… - Agenzia_Ansa : Macron ha promulgato la legge sulla riforma delle pensioni francese, compreso il rinvio dell'età pensionabile a 64… - News24Italy : #Francia, la riforma delle pensioni è legge - Alfagamma28 : RT @25O319: Migliaia di persone scendono per le strade di Parigi, i bidoni della spazzatura vengono bruciati in tutta la città: questa è un… -