Ricerca applicata, audizione della ministra Bernini (Di sabato 15 aprile 2023) ROMA – Martedì 18 aprile, alle ore 13.15, la Commissione Attività produttive svolge l’audizione della ministra dell’università e della Ricerca, Anna Maria Bernini (foto), sulle linee programmatiche del suo dicastero in materia di Ricerca applicata. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 15 aprile 2023) ROMA – Martedì 18 aprile, alle ore 13.15, la Commissione Attività produttive svolge l’dell’università e, Anna Maria(foto), sulle linee programmatiche del suo dicastero in materia di. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : Ricerca applicata, audizione Bernini – Martedì alle 13.15 diretta webtv - - palosu1 : @ERC_Research @GAlmouzni @sup_recherche @UEFrance Signori, la differenza fra Ricerca Fondamentale e Applicata è ABI… - ConfindustriaUd : ??? Dino Feragotto: 'Per il sistema imprenditoriale è strategico accedere a profili di eccellenza e attivare progett… - Niccol95540017 : @alfonsoliguor11 @ClarksburgVA @boni_castellane Proprio perché l’ho studiata. Non sono al 100% d’accordo sulle poli… - antcalcagni : RT @IBS_Italian_Reg: 30° CORSO DI METODOLOGIA STATISTICA PER LA RICERCA BIOLOGICA DI BASE ED APPLICATA Torino - 29 maggio - 1 giugno 2023 S… -