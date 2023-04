Riccardo Guarnieri immerso nei ricordi gastronomici | Mia nonna lo cucinava sempre | la squisita ricetta

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 15 aprile 2023), non conquista con ostriche e champagne, ma sicuramente sa come prendere per la gola le dame del parterreha chiuso una nuova conoscenza questa settimana, ma prima di ritornare al suo posto, non ha di certo taciuto con un suo nemico ormai da tempo: Armando Incarnato. I due si stuzzicano da tempo visto che Armando non solo è stato un bacio fugale della sua ex Ida Platano quando i due continuavano con i loro alti e bassi, ma attualmente è un caro amico non solo della palermitana, ma anche del suo nuovo ragazzo Alessandro Vicinanza. Armando ha detto che avrebbe regalato per pasqua aun buono per portare una donna ad una cena lussuosa a base di ostriche e champagne, ma ilnon è stato di certo inerme a leggere le parole del ...