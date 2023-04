Renzi: «Calenda sembra un grillino. Io un mostro? Allora lo ero anche quando l’ho aiutato» (Di sabato 15 aprile 2023) Una enews per continuare lo scontro frontale. Renzi replica a Calenda e gli dà del grillino. E questa, visto cosa pensa dei Cinquestelle il leader di Azione, è la peggiore delle offese. «In queste ore Carlo Calenda sta continuando ad attaccarmi sul piano personale, con le stesse critiche che da mesi usano i giustizialisti. Sono post e tweet tipici dei grillini, non dei liberaldemocratici», scrive. «Tuttavia io non replico. Se sono un mostro oggi, lo ero anche sei mesi fa quando c’era bisogno del simbolo di Italia Viva per presentare le liste. Se sono un mostro oggi, lo ero anche quando ho sostenuto Calenda come leader del Terzo Polo, come sindaco di Roma, come membro del Parlamento europeo. O ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 aprile 2023) Una enews per continuare lo scontro frontale.replica ae gli dà del. E questa, visto cosa pensa dei Cinquestelle il leader di Azione, è la peggiore delle offese. «In queste ore Carlosta continuando ad attaccarmi sul piano personale, con le stesse critiche che da mesi usano i giustizialisti. Sono post e tweet tipici dei grillini, non dei liberaldemocratici», scrive. «Tuttavia io non replico. Se sono unoggi, lo erosei mesi fac’era bisogno del simbolo di Italia Viva per presentare le liste. Se sono unoggi, lo eroho sostenutocome leader del Terzo Polo, come sindaco di Roma, come membro del Parlamento europeo. O ...

