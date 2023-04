Regione Lazio, ok alla concessione del padiglione Forlanini per la sede Dia (Di sabato 15 aprile 2023) Dalla Regione Lazio arriva l’ok alla concessione del padiglione dell’ex ospedale Carlo Forlanini per la sede della Direzione Investigativa Antimafia. La Giunta regionale, presieduta dal Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, ha approvato nella seduta di oggi lo schema di accordo con la Direzione Investigativa Antimafia (Dia) per la “concessione a titolo oneroso di una porzione di immobile dell’ex ospedale Carlo Forlanini da adibire a nuova sede del centro operativo Dia di Roma”. Mafia a Roma, ecco chi comanda nella Capitale: dalla ‘Ndrangheta agli albanesi, droga e usura Un padiglione dell’ex ospedale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 aprile 2023) Darriva l’okdeldell’ex ospedale Carloper ladella Direzione Investigativa Antimafia. La Giunta regionale, presieduta dal Presidente dellaFrancesco Rocca, ha approvato nella seduta di oggi lo schema di accordo con la Direzione Investigativa Antimafia (Dia) per la “a titolo oneroso di una porzione di immobile dell’ex ospedale Carloda adibire a nuovadel centro operativo Dia di Roma”. Mafia a Roma, ecco chi comanda nella Capitale: d‘Ndrangheta agli albanesi, droga e usura Undell’ex ospedale ...

