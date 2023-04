Reggiana-Treviso | Lega Basket A | ultime e diretta tv

(Di sabato 15 aprile 2023) Con il sogno playoff tenuto in vita ormai solo dalla matematica,inseguono la salvezza tranquilla a due lunghezze di distanza l’una dall’altra. Ad inseguire sono gli emiliani, che nell’anticipo di oggi ospitano i veneti per agganciarli in classifica e per mettere pressione a Napoli e Verona, fanalini di coda del gruppo e impegnate domani rispettivamente contro Venezia e Milano. La palla a due di, valevole per il 26esimo turno di Serie A, è in programma alle ore 20:30 di questa sera. Il momento delle due squadre I padroni di casa arrivano all’incontro nel migliore dei modi, avendo vinto 4 volte nelle5 uscite di Serie A. L’arrivo in panchina di Šakota, che sei giornate fa ha preso il posto di Menetti – esonerato in seguito al 63-74 rimediato da Bologna –, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BaskeTimeRE : Stasera BT!! ? Sarà con noi il vice presidente e socio della Pallacanestro Reggiana Enrico San Pietro. Dopo la fo… - DnaBiancorosso : Dinamo Sassari 81 ?? 68 Nutribullet Treviso Aquila Trento 85 ?? 68 Allianz Trieste Virtus Segafredo Bologna 81 ?? 8… -

... per una serata speciale a tifare Pallacanestro. DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI I tagliandi per la partita contro, ed anche per quella contro Brescia di domenica 23 aprile, sono già in ......20.30 Cinciarini e compagni dovranno vedersela con, poi mercoledì, sempre alle 20.30, sarà la volta della trasferta di Casale Monferrato contro Derthona. Reggio Emilia Pallacanestro...VARESE - La Pallacanestrovince con merito per 85 - 81 una partita condotta quasi sempre in testa, se non nelle ... Sul fronte della classifica perdonoe Trieste che restano a quota 20, ...

LBA - La 26esima giornata comincia sabato con Reggiana-Treviso Pianetabasket.com

Stasera al PalaBigi ennesima gara fondamentale per la salvezza: arriva Treviso, che in classifica è due punti sopra i biancorossi ...La UNAHOTELS Reggio Emilia, dopo il blitz di Varese, ospita la NutriBullet Treviso, che viene dal k.o. di Sassari. Una sfida salvezza che non perde di interesse per la penalizzazione di Varese, ...