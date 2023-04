Reggia di Caserta | 42ebbe ruba una piastrella del pavimento | denunciato

(Di sabato 15 aprile 2023) Per furto di beni culturali 15 aprile 2023 11:20 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Ruba una mattonella della Reggia di Caserta, denunciato [di Raffaele Sardo] - MediasetTgcom24 : Ruba una piastrella del pavimento della Reggia di Caserta, 42enne denunciato #ReggiadiCaserta #Caserta #15aprile - LaStampa : Ruba una piastrella dell’800 dalla Reggia di Caserta, incastrato dalle telecamere - infoitinterno : Ruba piastrella da Reggia Caserta: incastrato dalle telecamere - CinziaSally : ?????????????????????????? Ruba una piastrella alla Reggia di Caserta: ripreso dalle telecamere -

Ha prelevato una piastrella dal pavimento di una sala ottocentesca delladiimpossessandosi di un pezzo unico del Palazzo Vanvitelliano. Il fatto risale al 16 marzo scorso quando le telecamere di sorveglianza delladi, poste lungo il percorso ...Per furto di beni culturali 15 aprile 2023 11:20di, 42ebbe ruba una piastrella del pavimento: denunciato - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi ...Il 42enne è stato denunciato per il reato di furto di beni ...

Ruba una piastrella del pavimento della Reggia di Caserta, 42enne denunciato TGCOM

Tempestivo l'intervento dei carabinieri, i quali sono riusciti a recuperare la mattonella prima che questa potesse essere venduta al mercato nero. Denunciato un 42enne di Castel Volturno ...Il secondo furto a Mirafiori. Il giovedì 26 gennaio successivo, con modus operandi molto simile al furto precedente, sono stati tratti in arresto altri due cittadini georgiani, colti nella flagranza d ...