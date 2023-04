Reddito | il piano del governo | nascono Gal e Gil Meno soldi per gli occupabili e addio all’offerta congrua | ma nel 2024 la spesa per lo Stato cala pochissimo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 aprile 2023) Cambiare tutto per non cambiare quasi nulla in termini diper lo. Ma raggiungendo l’obiettivo dichiarato di peggiorare il trattamento riservato ai percettori potenzialmenteper costringerli ad accettare qualsiasi tipo di occupazione. È questo, stando alle anticipazioni di Messaggero e Sole 24 Ore, il punto di caduta degli annunci delMeloni sull‘abolizione deldi cittadinanza. Dal prossimo anno, in base alle bozze del decreto Lavoro che sarà esaminato in uno dei prossimi consigli dei ministri, la misura non sarà sostituita dalla Mia di cui si era parlato a marzo ma si sdoppierà in due: da un lato la Garanzia per l’Inclusione (in sigla Gil), con valore massimo uguale al rdc attuale, per chi vive in un nucleo familiare con minori, over 60 o disabili e dunque è ...