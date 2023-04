Reddito di Cittadinanza, sollievo per milioni di beneficiari: eliminato questo rischio (Di sabato 15 aprile 2023) Il redditi di Cittadinanza è al centro di molte discussioni. Oggi parliamo di un tema in particolare che fa tirare un sospiro di sollievo. Come ormai tutti sappiamo, il Reddito di Cittadinanza ha i giorni contati e a fine anno andrà perso. Il Governo Meloni ha trasformato in realtà uno dei punti importanti della campagna elettorale che prevedeva la lotta al sussidio inaugurata nel 2019 da governo gialloverde. sollievo per alcuni beneficiari del Reddito di Cittadinanza (AnsaFoto) – Ilovetrading.itAl suo posto entrerà Mia, che è una misura di inclusione destinata però a pochi percettori. Il problema creato dal Governo però è che abrogando le norme per il Reddito di Cittadinanza, ha abrogato anche gli obblighi e le ... Leggi su ilovetrading (Di sabato 15 aprile 2023) Il redditi diè al centro di molte discussioni. Oggi parliamo di un tema in particolare che fa tirare un sospiro di. Come ormai tutti sappiamo, ildiha i giorni contati e a fine anno andrà perso. Il Governo Meloni ha trasformato in realtà uno dei punti importanti della campagna elettorale che prevedeva la lotta al sussidio inaugurata nel 2019 da governo gialloverde.per alcunideldi(AnsaFoto) – Ilovetrading.itAl suo posto entrerà Mia, che è una misura di inclusione destinata però a pochi percettori. Il problema creato dal Governo però è che abrogando le norme per ildi, ha abrogato anche gli obblighi e le ...

