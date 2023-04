Reddito di cittadinanza, cambia tutto, anche il nome: 500 euro al mese, 350 agli occupabili (Di sabato 15 aprile 2023) Il Reddito di cittadinanza sarà rimpiazzato dal 1° gennaio 2024 dalla Garanzia per l’inclusione (per i poveri) e dalla Garanzia per l’attivazione lavorativa (per gli occupabili): interesserà 700 mila famiglie per una spesa di 5,3 miliardi. Per chi truffa prevista la reclusione da 2 a 6 anni Leggi su corriere (Di sabato 15 aprile 2023) Ildisarà rimpiazzato dal 1° gennaio 2024 dalla Garanzia per l’inclusione (per i poveri) e dalla Garanzia per l’attivazione lavorativa (per gli): interesserà 700 mila famiglie per una spesa di 5,3 miliardi. Per chi truffa prevista la reclusione da 2 a 6 anni

