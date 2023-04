Real Madrid, visionato Samuele Ricci: il centrocampista piace ad Ancelotti (Di sabato 15 aprile 2023) Il talentino scuola Empoli è stato visionato varie volte dai collaboratori del tecnico del Real Madrid Leggi su itasportpress (Di sabato 15 aprile 2023) Il talentino scuola Empoli è statovarie volte dai collaboratori del tecnico del

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... parallelecinico : Classifica finale della regular season di Eurolega, e accoppiamenti ufficiali dei quarti di finale: Olympiacos (1)… - ActuFoot_ : ?? BUUUUUUUUUTT DE BENZEMAAAAAAA !!! ?? REAL MADRID ???? 1-0 ?????????????? CHELSEA - eurofootcom : #GoalOfTheDay | Lionel Messi vs Real Madrid (2011) - magostinelli7 : Madonna santa il Bologna contro di noi sembrava il real madrid dei galacticos, oggi non riesce a fare un tiro contro 11 riserve - EroidelCalcio : 15-04-1992 Una della partite ? emozionanti di sempre. Il Toro ? incorna ? due volte il Real Madrid in Coppa UEFA c… -