Real Madrid Castilla-Celta Vigo B (3-0), le dichiarazioni di Raúl (Di sabato 15 aprile 2023) Il tecnico del Real Madrid Castilla Raúl González Blanco nella conferenza stampa di Real Madrid Castilla-Celta Vigo B, è parso decisamente soddisfatto della grande vittoria dei suoi in una gara sulla carta affatto semplice. Real Madrid Castilla-Celta Vigo B (3-0), Raúl: “Abbiamo vinto contro una delle migliori squadre del campionato! L’ex leggenda delle Merengues esprime la sua soddisfazione per il successo maturato dalla sua squadra quest’oggi. “Il Celta ha iniziato subito forte provando a prendere il controllo della gara. Noi ci abbiamo messo un po’ ad entrare in partita. A partire dal 15? abbiamo iniziato a ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 15 aprile 2023) Il tecnico delGonzález Blanco nella conferenza stampa diB, è parso decisamente soddisfatto della grande vittoria dei suoi in una gara sulla carta affatto semplice.B (3-0),: “Abbiamo vinto contro una delle migliori squadre del campionato! L’ex leggenda delle Merengues esprime la sua soddisfazione per il successo maturato dalla sua squadra quest’oggi. “Ilha iniziato subito forte provando a prendere il controllo della gara. Noi ci abbiamo messo un po’ ad entrare in partita. A partire dal 15? abbiamo iniziato a ...

