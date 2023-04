Real Madrid Castilla-Celta Vigo B (3-0): le dichiarazioni di Claudio Giráldez (Di sabato 15 aprile 2023) Il tecnico del Celta Vigo B Cladio Giráldez nella conferenza stampa di Real Madrid Castilla-Celta Vigo B, è parso abbastanza amareggiato per la netta sconfitta subita dai suoi. Real Madrid Castilla-Celta Vigo B (3-0), Giráldez: “Potevamo difendere meglio” Arriva la seconda sconfitta consecutiva per i galiziani, e il tecnico prova a motivare questo trend negativo culminato con il brutto passo falso di questo pomeriggio. “Abbiamo iniziato la gara come volevamo, mantenendo alto il possesso palla e attaccando il più possibile la profondità. I nostri avversari, però, ci hanno preso pian piano le misure mettendoci in seria difficoltà in fase difensiva dove ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 15 aprile 2023) Il tecnico delB Cladionella conferenza stampa diB, è parso abbastanza amareggiato per la netta sconfitta subita dai suoi.B (3-0),: “Potevamo difendere meglio” Arriva la seconda sconfitta consecutiva per i galiziani, e il tecnico prova a motivare questo trend negativo culminato con il brutto passo falso di questo pomeriggio. “Abbiamo iniziato la gara come volevamo, mantenendo alto il possesso palla e attaccando il più possibile la profondità. I nostri avversari, però, ci hanno preso pian piano le misure mettendoci in seria difficoltà in fase difensiva dove ...

