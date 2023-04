Re Carlo III | chi si è rifiutato e chi canterà all’incoronazione | fra loro anche un italiano

(Di sabato 15 aprile 2023) ReIII sta per essere incoronato e la Famiglia Reale ha organizzato a tal proposito un mega evento con tanti artisti musicali. Nonostante l’importanza dell’evento, alcuni si sarebbero addirittura rifiutati come ad esempio Adele ed Harry Styles. Ma fra i tanti no, sono arrivatialtrettanti sì. Ci saranno i Take That, Lionel Richie, Freya Ridings, Katy Perry eAndrea Bocelli – uniconel cast – che si esibirà insieme a Bryn Terfel. ReIII, ci saràAndrea Bocelli a cantare per lui “Ho avuto il grande onore di cantare per sua maestà la regina Elisabetta II in diverse occasioni – ha dichiarato Bocelli -. Ora è un altro grande onore essere invitato ad esibirsi al concerto per l’incoronazione del ReIII” – ha dichiarato Andrea ...

