Re Carlo, altri problemi per il Sovrano: suo fratello Andrea rifiuta di farsi da parte (Di sabato 15 aprile 2023) Non solo Harry, ma anche il fratello di Re Carlo, il principe Andrea, sta dando non pochi problemi a palazzo. E ora, a poche settimane dall’incoronazione, il duca di York si rifiuta di farsi da parte. Se pensate che solo Harry sia il principe ribelle tra i Windsor, vi sbagliate di grosso. Anzi sulla scia di re Edoardo VIII che abdicò per amore di Wallis Simpson e della principessa Margaret che diede scandalo negli anni 50 per il suo fidanzamento con Peter Townsend che non solo aveva sedici anni più di lei, ma aveva divorziato dalla sua prima moglie con la quale aveva avuto anche due figli, le avventure sia di Harry che di Andrea non fanno solo che seguire quel filo rosso che unisce la famiglia reale. Il principe Andrea non vuole ... Leggi su grantennistoscana (Di sabato 15 aprile 2023) Non solo Harry, ma anche ildi Re, il principe, sta dando non pochia palazzo. E ora, a poche settimane dall’incoronazione, il duca di York sidida. Se pensate che solo Harry sia il principe ribelle tra i Windsor, vi sbagliate di grosso. Anzi sulla scia di re Edoardo VIII che abdicò per amore di Wallis Simpson e della principessa Margaret che diede scandalo negli anni 50 per il suo fidanzamento con Peter Townsend che non solo aveva sedici anni più di lei, ma aveva divorziato dalla sua prima moglie con la quale aveva avuto anche due figli, le avventure sia di Harry che dinon fanno solo che seguire quel filo rosso che unisce la famiglia reale. Il principenon vuole ...

