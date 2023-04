Rassegna Gossip | il successo di ‘Mare Fuori’ non si ferma Solo ‘Terra Amara’ incalza

(Di sabato 15 aprile 2023) Care lettrici e cari lettori di Velvet, la nostra, questo weekend, punta i riflettori su una serie televisiva italiana die su una soap opera che ci porta dritti in Turchia. Avete dimostrato grande interesse per Mare Fuori e Terra Amara. Ed è per questo che la lettura di oggi è incentrata … L'articolo proviene da Velvet

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: INCONTRO - Mario Martone a Napoli, ospite della rassegna ArtMedia Cinema e Scuola venerdì 14 aprile - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INCONTRO - Mario Martone a Napoli, ospite della rassegna ArtMedia Cinema e Scuola venerdì 14 aprile - petrazzuolo : RT @napolimagazine: INCONTRO - Mario Martone a Napoli, ospite della rassegna ArtMedia Cinema e Scuola venerdì 14 aprile - apetrazzuolo : INCONTRO - Mario Martone a Napoli, ospite della rassegna ArtMedia Cinema e Scuola venerdì 14 aprile - napolimagazine : INCONTRO - Mario Martone a Napoli, ospite della rassegna ArtMedia Cinema e Scuola venerdì 14 aprile -

'L'untrice!' continuava ironicamente la makeup artist mentre Belen sia tornare a casa e a lasciare la conduzione del programma di Canale 5 per questa sera.... poche settimane fa, Fabrizio Corona sul suo canale Telegram ha lanciato unsul presunto ... la prima ed unicain Italia interamente dedicata all'aperitivo. Organizzato dall'associazione ...'L'untrice!' continua ironicamente la makeup arist mentre Belen sia tornare a casa e a lasciare la conduzione del programma di Canale 5 per questa sera. Pasquetta E' possibile che Belen ...

Belen Rodriguez chiusa in casa per Covid, si scatta foto in bikini: «Corpo perfetto e lato B da urlo» ilmattino.it

In bikini: la soluzione per combattere il Covid. Belen Rodriguez infiamma il web con i suoi selfie davanti allo specchio. In isolamento da qualche giorno, dopo essere risultata positiva ...«In questi casi si può dire vaf*****lo», scrive diretta Belen Rodriguez in una storia Instagram in cui si mostra in macchina con la mascherina. La causa di tanta rabbia