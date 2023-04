Raspadori: “Osimhen è pronto per martedì”, poi svela cos’è mancato per battere il Verona (Di sabato 15 aprile 2023) Il Napoli ha ottenuto solo un pareggio nella gara casalinga contro l’Hellas Verona. Il tanto turnover effettuato da Luciano Spalletti ha indubbiamente inciso sul risultato finale: tanti, infatti, i giocatori lasciati a riposo in vista del match di martedì contro il Milan in Champions. Ha parlato al termine della gara ai microfoni di Dazn l’attaccante Giacomo Raspadori, partito titolare nella partita odierna. L’ex Sassuolo ha dato le sue impressioni sia sulla partita di oggi, sia sullo spareggio europeo della prossima settimana. Di seguito quanto riportato: Raspadori Raspadori: “Non sono ancora al 100%” Da parte nostra sono mancati ritmo e brillantezza nell’ultimo passaggio. Il fatto che loro si siano chiusi dietro ci ha messo in difficoltà ma noi abbiamo le qualità per battere squadre che giocano così. C’è ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 15 aprile 2023) Il Napoli ha ottenuto solo un pareggio nella gara casalinga contro l’Hellas Verona. Il tanto turnover effettuato da Luciano Spalletti ha indubbiamente inciso sul risultato finale: tanti, infatti, i giocatori lasciati a riposo in vista del match dicontro il Milan in Champions. Ha parlato al termine della gara ai microfoni di Dazn l’attaccante Giacomo, partito titolare nella partita odierna. L’ex Sassuolo ha dato le sue impressioni sia sulla partita di oggi, sia sullo spareggio europeo della prossima settimana. Di seguito quanto riportato:: “Non sono ancora al 100%” Da parte nostra sono mancati ritmo e brillantezza nell’ultimo passaggio. Il fatto che loro si siano chiusi dietro ci ha messo in difficoltà ma noi abbiamo le qualità per battere squadre che giocano così. C’è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... i_daniello : #NapoliVerona calo fisico e mentale del Napoli che è sempre più Osimhen dipendente Lozano Demme e Raspadori non per… - AndreaB21945329 : @frasc77 Contro il Milan ha saltato più volte l’uomo.. il problema è che ne aveva sempre altri 3/4 che arrivavano a… - luchino_saltato : @_itsashame @caleriserva Quindi? Stavi parlando di Osimhen. Stasera il tridente era Lozano, Raspadori e Politano,… - enzo_fenza : Stanno venendo meno, per un motivo o un altro, tutte le sempre lodate seconde scelte. Oggi serviva #Raspadori, come… - SimoneNapoli26 : Siamo Osimhen dipendenti perché le ha giocate letteralmente tutte lui da Novembre in poi, non perché Raspadori sia… -