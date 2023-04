Raspadori: “Ci è mancato ritmo. Ora resettiamo. Io sto bene. Osimhen è pronto” (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita tra Napoli ed Hellas Verona. Queste le sue dichiarazioni: “Da parte nostra è mancato il ritmo nel far girare palla e brillantezza nel cercare le imbucate. Il fatto che loro fossero molto chiusi dietro ci ha messo un pò in difficoltà ma noi abbiamo qualità per fare bene. Dovevamo fare meglio ma come dopo le vittorie dobbiamo cancellare e ripartire. L’entusiasmo c’è e siamo consapevoli dei nostri mezzi”. Raspadori sta giocando prima punta. Al ragazzo è stato chiesto come si trovasse il quel ruolo: “Per natura mi sento attaccante. Mi piace giocare nelle zone centrali del campo. Posso ricoprire ruolo di prima punta, con caratteristiche diverse dal solito attaccante. Posso stare ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Giacomoha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita tra Napoli ed Hellas Verona. Queste le sue dichiarazioni: “Da parte nostra èilnel far girare palla e brillantezza nel cercare le imbucate. Il fatto che loro fossero molto chiusi dietro ci ha messo un pò in difficoltà ma noi abbiamo qualità per fare. Dovevamo fare meglio ma come dopo le vittorie dobbiamo cancellare e ripartire. L’entusiasmo c’è e siamo consapevoli dei nostri mezzi”.sta giocando prima punta. Al ragazzo è stato chiesto come si trovasse il quel ruolo: “Per natura mi sento attaccante. Mi piace giocare nelle zone centrali del campo. Posso ricoprire ruolo di prima punta, con caratteristiche diverse dal solito attaccante. Posso stare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Raspadori: “Osimhen è pronto per martedì”, poi svela cos’è mancato per battere il Verona - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Raspadori: “Ci è mancato un po’ di ritmo nel far girare il… - Salvato95551627 : RT @ilnapolionline: DAZN - Raspadori: 'C'è mancato il ritmo, resetteremo per martedì' - - napolista : #Raspadori: «Dobbiamo resettare e ripartire con il solito entusiasmo» A Dazn: «Da parte nostra è mancato ritmo nel… - ilnapolionline : DAZN - Raspadori: 'C'è mancato il ritmo, resetteremo per martedì' - -