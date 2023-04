Ranking Uefa, la Juventus aggancia e supera il Barça. Inter in top 10 (Di sabato 15 aprile 2023) Aggiornato il Ranking Uefa dopo l'andata dei quarti, con la Juventus che prende terreno mentre l'Inter si affaccia in top 10 Leggi su itasportpress (Di sabato 15 aprile 2023) Aggiornato ildopo l'andata dei quarti, con lache prende terreno mentre l'si affaccia in top 10

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Ranking UEFA delle tre italiane superstiti in #ChampionsLeague a inizio stagione: Inter (23°) Napoli (25°) Milan (… - fcin1908it : La scalata dell’Inter tornata tra le migliori dieci del ranking Uefa. Da quando Inzaghi… - Ishan_ahmad10 : RT @mvsrapp: @LaPulga_1987 Average UEFA Club Coefficient Ranking in QFs Messi: 10.7 Ronaldo: 21.8 - AsharShekh : RT @mvsrapp: @LaPulga_1987 Average UEFA Club Coefficient Ranking in QFs Messi: 10.7 Ronaldo: 21.8 - messibbygirl : RT @mvsrapp: @LaPulga_1987 Average UEFA Club Coefficient Ranking in QFs Messi: 10.7 Ronaldo: 21.8 -