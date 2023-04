Rampage 14 04 2023 Il grande annuncio degli FTR

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 15 aprile 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci ritroviamo in quel di Milwaukee ed assisteremo al match con in palio i titoli di coppia IWGP tra gli Aussie Open ed i Best Friends, in programma c’è anche un importanteda parteFTR. Da menzionare anche il main event tra ‘Jungle Boy’ Jack Perry ed il rientrante Shawn Spears. IWGP World Tag Team Championship Match: Aussie Open (c) vs. Best Friends (3,5 / 5) Match di buona qualità, ad avere la meglio sono stati i campioni in carica grazie ad un incredibile sequenza finale: Kyle Fletcher e Mark Davies hanno colpito i Best Friends due violenti Piledriver, il tutto si è concluso con la Coriolis ai danni di Chuck Taylor che ha chiuso le ostilità. Vincitori ed ancora campioni: Aussie Open BACKSTAGE: ...