Rai nega al Codacons dati su voti "Ballando con le stelle". Ecco i dettagli (Di sabato 15 aprile 2023) La Rai si ribella al Governo Meloni e, contravvenendo alle disposizioni imposte dalla Commissione per l'accesso della Presidenza del Consiglio, rifiuta ancora una volta di mostrare al Codacons i dati sui voti di "Ballando con le stelle". La vicenda viene denunciata oggi dal Codacons e dall'Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi che, come si ricorderà, nei giorni scorsi avevano vinto una importante battaglia di trasparenza in favore dei telespettatori, con il Governo che aveva accolto l'istanza delle due associazioni ordinando alla Rai di mostrare gli atti relativi ai voti del pubblico raccolti durante l'ultima edizione di "Ballando con le stelle". Con una nota emanata lo scorso 12 aprile a firma dell'avv. Francesco Spadafora ...

