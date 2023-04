Ragazzo di 14 anni precipita dal tetto di un capannone abbandonato davanti agli amici: è gravissimo. Forse un gioco finito male (Di sabato 15 aprile 2023) Un Ragazzo di 14 anni è precipitato dal tetto di un capannone abbandonato a Casale sul Sile , in provincia di Treviso. È ricoverato in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto stasera, 15 aprile, ... Leggi su leggo (Di sabato 15 aprile 2023) Undi 14to daldi una Casale sul Sile , in provincia di Treviso. È ricoverato in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto stasera, 15 aprile, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : 'A soli 15 anni Raffaello ha dipinto la Madonna di Casa Santi, considerata un capolavoro assoluto. Questo episodio,… - SirDistruggere : È morto un ragazzo di 19 anni per un boccone di traverso sul frecciarossa per Milano 3 giorni fa, apprendo da chi e… - Bochicchio_Fran : RT @michelegiorgio2: In questo giorno, da 12 anni, scriviamo e raccontiamo dell'importante impegno di Vittorio Arrigoni per i popoli oppres… - nextojortini : RT @dubskide: i giornalisti quando un ventenne risponde ad una critica come un ragazzo di 20 anni - Alberto93383706 : RT @Vito68122235: Incredibile video testimonianza Laboratorio del Dr Franco Giovannini. La storia di un ragazzo di 19 anni dopo la seconda… -