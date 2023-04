Ragazzine di 13 anni spogliate con una app: minorenni accusati di produrre pedopornografia (Di sabato 15 aprile 2023) I due 14enni davanti ai carabinieri hanno detto: ”è solo uno scherzo”. Tuttavia, le foto di nudo che ora sono nelle mani degli investigatori sono tutt’altro che un semplice e banale scherzo. Di fatto, per quel materiale, ora, i due ragazzini sono stati indagati dalla procura per i minorenni per produzione di materiale pedopornografico. Dal gioco su internet alla pedopornografia: 14enne e bambina di 9 anni si scambiano foto intime 13enni spogliate dai compagni con una applicazione Si tratta di un nuovo fenomeno che è strettamente legato all’impiego dei cellulari e smartphone, e che sembra aver preso piede sopratutto tra i giovanissimi. Proprio un paio di settimane fa, in una scuola media della provincia di Roma, infatti, sono iniziate a circolare, su diverse chat WhatsApp, le foto di almeno 5 studentesse di 13 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 aprile 2023) I due 14enni davanti ai carabinieri hanno detto: ”è solo uno scherzo”. Tuttavia, le foto di nudo che ora sono nelle mani degli investigatori sono tutt’altro che un semplice e banale scherzo. Di fatto, per quel materiale, ora, i due ragazzini sono stati indagati dalla procura per iper produzione di materiale pedopornografico. Dal gioco su internet alla: 14enne e bambina di 9si scambiano foto intime 13ennidai compagni con una applicazione Si tratta di un nuovo fenomeno che è strettamente legato all’impiego dei cellulari e smartphone, e che sembra aver preso piede sopratutto tra i giovanissimi. Proprio un paio di settimane fa, in una scuola media della provincia di Roma, infatti, sono iniziate a circolare, su diverse chat WhatsApp, le foto di almeno 5 studentesse di 13 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Ragazzine di 13 anni spogliate con una app: minorenni accusati di produrre pedopornografia - bispace_ : RT @Almi109: @erminia58324720 @lucia1_rinaldi @AmiciUfficiale Essere critici musicali non ti autorizza a dire quello che vuoi tipo “che sce… - silversprvngs : -do ‘il seno grande è volgare, lo dicono tutti’, non avete idea di cosa si prova a vedere a passare da un seno picc… - lacittanews : Scappate per incontrarsi e riabbracciarsi a Viterbo. È questa la principale ipotesi dei carabinieri alla base dell'… - ZPeppem : RT @Misurelli77: #propagandalive Ragazzine di 12 anni che diventano madri a 13. E poi ci chiediamo perché cercano un futuro migliore in Eu… -