'Con Mario Balotelli abbiamo riprovato varie volte a tornare insieme , poi abbiamo realizzato che la cosa migliore era essere genitori di Pia '. Ospite a 'Verissimo',parla del rapporto che la lega al calciatore, padre della bambina nata nel 2012. 'Mario è stato l'amore più grande della mia vita , ma non lo vedo, né ora né in futuro, come il compagno ...a Verissimo ha sottolineato di avere un bellissimo rapporto con Mario Balotelli, padre di sua figlia. Negli anni ci hanno riprovato più volte a rimettersi insieme, ma ora sanno che il ...Dopo l'esperienza a 'Back to school',è tornata nuovamente in televisione, rilasciando un'intervista a Silvia Toffanin nella puntata di sabato 15 aprile di ' Verissimo'. La showgirl campana si è concentrata maggiormente ...

Raffaella Fico: "Balotelli Ci abbiamo riprovato varie volte" | E sulla sua verginità in vendita: "Non lo rifarei" TGCOM

Il papà di Raffaella Fico è morto tanti anni fa, la mamma due anni e mezzo fa. Per lei la madre era tutto, sente un vuoto enorme, era la sua spalla, la sua forza. Pensa ai bei ricordi e così va avanti ...Raffaella Fico è tornata a parlare di Mario Balotelli nell'ultima intervista rilasciata a Verissimo a Silvia Toffanin. "Oggi abbiamo un rapporto bellissimo, lui è come un fratello per me, ci diciamo ...