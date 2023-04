Raf parla della malattia della moglie Gabriella Labate | “Cinque anni tremendi | inutile negare la paura… Ne siamo usciti rafforzati”

(Di sabato 15 aprile 2023) Raf torna in tour e si racconta al CorriereSera: “Finalmente, i teatri tornano a essere la mia casa. Accoglierò gli spettatori con nuove sonorità. E spero di arrivare nei cuori delle persone con le canzoni che hanno accompagnato la loro vita (come spesso mi confidano), svegliandone anche l’attenzione sulle problematiche sociali”, spiega. Un’occasione, quella dell’intervista, perre anchesua vita, a partire da Firenze, dove ha vissuto a lungo e dove frequentava la casa del grande paroliere Bigazzi (“una fabbrica di canzoni”): “Oggi la mia casa si divide tra le campagne laziali e la Florida, dove ho la residenza dal 2017. Però sono anche un umano che vive sul pianeta Terra ed è estremamente preoccupato per lo statosua casa. È un’illusione ...

Raf ha raccontato gli anni bui e di inferno vissuti con la moglie, alla quale era stata diagnosticata una malattia rara: “Siamo usciti più uniti di prima”.Il cantante di “Battito animale” si confida a tutto tondo e parla dei gravi problemi di salute della moglie Gabriella Labate Cinque anni d’inferno, ora la luce. Raf, al secolo Raffaele Riefoli, ha rac ...