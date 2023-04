Radio ufficiale: “Recupero Simeone, ci sono notizie importantissime” (Di sabato 15 aprile 2023) Giovanni Simeone potrebbe andare almeno in panchina nella sfida con il Milan, match di ritorno dei quarti di Champions League. La Radio ufficiale del Napoli ritorno sull’infortunio dell’argentino e fa sapere: “Ci sono delle buone notizie per Simeone. Il Cholito sta per tornare“. Simeone è andato in tribuna per Napoli-Verona, l’argentino ha seguito il match allo stadio Diego Armando Maradona, facendo il tifo per i suoi compagni di squadra. Ma il rientro dell’argentino è vicino, è possibile che Simeone sia almeno disponibile per la sfida tra Napoli e Milan di Champions League. Per Spalletti sarebbe un Recupero importante, anche se il titolare indiscusso del match sarà Victor Osimhen. Il nigeriano è rientrato dall’infortunio ed ha ... Leggi su napolipiu (Di sabato 15 aprile 2023) Giovannipotrebbe andare almeno in panchina nella sfida con il Milan, match di ritorno dei quarti di Champions League. Ladel Napoli ritorno sull’infortunio dell’argentino e fa sapere: “Cidelle buoneper. Il Cholito sta per tornare“.è andato in tribuna per Napoli-Verona, l’argentino ha seguito il match allo stadio Diego Armando Maradona, facendo il tifo per i suoi compagni di squadra. Ma il rientro dell’argentino è vicino, è possibile chesia almeno disponibile per la sfida tra Napoli e Milan di Champions League. Per Spalletti sarebbe unimportante, anche se il titolare indiscusso del match sarà Victor Osimhen. Il nigeriano è rientrato dall’infortunio ed ha ...

