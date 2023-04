Rabiot, il rinnovo resta un mistero: una sola possibilità per la Juve (Di sabato 15 aprile 2023) La stagione è sempre più vicina alla conclusione e il rinnovo di Rabiot continua a tenere in ansia i tifosi della Juventus. Siamo entrati nel vivo della stagione e la Juventus deve pensare non solo al presente ma anche al futuro; tra i dubbi della società bianconera troviamo, senza ombra di dubbio, la questione legata a Rabiot. Il contratto del centrocampista francese scade il prossimo trenta giugno e sul rinnovo continuano ad esserci forti dubbi. Rabiot (LaPresse)Rabiot è un giocatore fondamentale per questa Juventus e sta vivendo la sua miglior stagione da quando veste bianconero. Oltre alla solita importanza tattica, il classe 1995 sta avendo una continuità realizzativa importantissima per la stagione dei bianconeri. Il paradosso è ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 15 aprile 2023) La stagione è sempre più vicina alla conclusione e ildicontinua a tenere in ansia i tifosi dellantus. Siamo entrati nel vivo della stagione e lantus deve pensare non solo al presente ma anche al futuro; tra i dubbi della società bianconera troviamo, senza ombra di dubbio, la questione legata a. Il contratto del centrocampista francese scade il prossimo trenta giugno e sulcontinuano ad esserci forti dubbi.(LaPresse)è un giocatore fondamentale per questantus e sta vivendo la sua miglior stagione da quando veste bianconero. Oltre alla solita importanza tattica, il classe 1995 sta avendo una continuità realizzativa importantissima per la stagione dei bianconeri. Il paradosso è ...

