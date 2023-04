"Qui non c'è Repubblica": Meloni in Etiopia, che schiaffo a Molinari (Di sabato 15 aprile 2023) Repubblica attacca Giorgia Meloni e lei risponde. La premier, in viaggio di Stato in Etiopia, ha parlato ai cronisti dell'impegno dell'Italia per la stabilizzazione e la crescita del paese nordafricano. Poi è finita nel mirino dell'inviato di Repubblica Tommaso Ciriaco, il quale le ha chiesto se avesse avuto modo di scusarsi per i crimini del passato coloniale. Come se la responsabilità di quanto successo in passato, insomma, fosse sua. Il fastidio della Meloni è stato piuttosto evidente. Nonostante questo, però, la premier ha comunque risposto alla domanda e ha detto: "Francamente la questione non è emersa, forse qui non c'è Repubblica, non vedono il nesso che vedete voi". Ha risposto ben volentieri invece in merito all'impegno dell'Italia in Africa. In particolare, ha spiegato: ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023)attacca Giorgiae lei risponde. La premier, in viaggio di Stato in, ha parlato ai cronisti dell'impegno dell'Italia per la stabilizzazione e la crescita del paese nordafricano. Poi è finita nel mirino dell'inviato diTommaso Ciriaco, il quale le ha chiesto se avesse avuto modo di scusarsi per i crimini del passato coloniale. Come se la responsabilità di quanto successo in passato, insomma, fosse sua. Il fastidio dellaè stato piuttosto evidente. Nonostante questo, però, la premier ha comunque risposto alla domanda e ha detto: "Francamente la questione non è emersa, forse qui non c'è, non vedono il nesso che vedete voi". Ha risposto ben volentieri invece in merito all'impegno dell'Italia in Africa. In particolare, ha spiegato: ...

