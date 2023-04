Quentin Tarantino, la classifica dei libri più venduti della settimana (Di sabato 15 aprile 2023) Nella classifica dei libri più venduti della settimana non poteva mancare il libro di uno dei più grandi registi di tutti i tempi come Quentin Tarantino. Accanto a lui spiccano i nomi di Francesco Casolo e dell’intramontabile George Orwell. Scopriamo insieme la classifica completa. Spiccano i nomi di Quentin Tarantino, Francesco Casolo e George Orwell ma prima di parlare di loro vi sveliamo chi occupa il tredicesimo della classifica dei libri più venduti della settimana. Questa posizione è occupata da “Arianna”di Jennifer Saint. Si tratta della riproposizione romanzata del famoso mito di Teseo e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 aprile 2023) Nelladeipiùnon poteva mancare il libro di uno dei più grandi registi di tutti i tempi come. Accanto a lui spiccano i nomi di Francesco Casolo e dell’intramontabile George Orwell. Scopriamo insieme lacompleta. Spiccano i nomi di, Francesco Casolo e George Orwell ma prima di parlare di loro vi sveliamo chi occupa il tredicesimodeipiù. Questa posizione è occupata da “Arianna”di Jennifer Saint. Si trattariproposizione romanzata del famoso mito di Teseo e ...

