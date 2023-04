"Quelli che sono usciti": veleno puro, fucilata contro Maria De Filippi (Di sabato 15 aprile 2023) Il veleno del grande ex. veleno contro Amici di Maria De Filippi da parte di Andreas Muller, che si è speso in una stoccata contro il programma di Canale 5 arrivato al Serale della sua 22esima edizione. Ad ora, 6 allievi hanno abbandonato il programma, tra cui 4 ballerini: Ria, Gianmarco Petrelli, Samu Segreto e Alessio Cavaliere. Queste eliminazioni sono state molto contestate dal pubblico. E tra chi le contesta, evidentemente, si iscrive anche Andreas Muller, che come molti fan di Amici considerava gli eliminati come potenziali vincitori del talent-show. E così ecco che il compagno di Veronica Paparini, su Instagram, ha aperto un box per domande e risposte. Molti quesiti, ovviamente, sul format della De Filippi, anche se Muller non fa più ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Ildel grande ex.Amici diDeda parte di Andreas Muller, che si è speso in una stoccatail programma di Canale 5 arrivato al Serale della sua 22esima edizione. Ad ora, 6 allievi hanno abbandonato il programma, tra cui 4 ballerini: Ria, Gianmarco Petrelli, Samu Segreto e Alessio Cavaliere. Queste eliminazionistate molto contestate dal pubblico. E tra chi le contesta, evidentemente, si iscrive anche Andreas Muller, che come molti fan di Amici considerava gli eliminati come potenziali vincitori del talent-show. E così ecco che il compagno di Veronica Paparini, su Instagram, ha aperto un box per domande e risposte. Molti quesiti, ovviamente, sul format della De, anche se Muller non fa più ...

