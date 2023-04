Quante posizioni può guadagnare Jannik Sinner nel Ranking ATP contro Rune. E nella classifica Race… (Di sabato 15 aprile 2023) nella seconda semifinale dell’ATP Masters 1000 Montecarlo 2023 si sovrapporranno il cammino nel torneo, il Ranking ATP e la Race ATP: oggi muteranno punteggi e posizioni per uno tra Jannik Sinner ed Holger Rune. Jannik Sinner nel Ranking di lunedì 10 aprile era 8° con 3345 punti, mentre ora, pur essendo salito a quota 3525, confermerebbe tale posizione, proprio alle spalle del danese Holger Rune, che era 9° con 3335 punti ed al momento è 7° a 3625. L’azzurro, infatti, scarterà lunedì 17 aprile i 180 punti dei quarti del 2022 a Montecarlo, mentre lo scorso il danese nel Principato si fermò al secondo turno dopo aver superato le qualificazioni, per 70 punti complessivi: entrambi nel 2023 ne hanno già incamerati 360 ed ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023)seconda semifinale dell’ATP Masters 1000 Montecarlo 2023 si sovrapporranno il cammino nel torneo, ilATP e la Race ATP: oggi muteranno punteggi eper uno traed Holgerneldi lunedì 10 aprile era 8° con 3345 punti, mentre ora, pur essendo salito a quota 3525, confermerebbe tale posizione, proprio alle spalle del danese Holger, che era 9° con 3335 punti ed al momento è 7° a 3625. L’azzurro, infatti, scarterà lunedì 17 aprile i 180 punti dei quarti del 2022 a Montecarlo, mentre lo scorso il danese nel Principato si fermò al secondo turno dopo aver superato le qualificazioni, per 70 punti complessivi: entrambi nel 2023 ne hanno già incamerati 360 ed ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Quante posizioni guadagna Jannik Sinner nel ranking ATP? Chi ha superato e chi può superare - #Quante #posizioni… - PassioneGobba : Per l'ennesima volta, quante passaggi sbagliati in ripartenza, con posizioni assurde in campo? Queste cose, purtro… - plutoniocartoni : @Silviabacaxi @Agenzia_Ansa gli uomini sono anche quelli che ricoprono le posizioni più faticose e pericolose. Quan… -