Quando Leonardo da Vinci passò dalla Romagna (Di sabato 15 aprile 2023) Cesena, 15 apr – Romagna, ossia mondo romano. Tale toponimo deriva appunto da un'espressione tardo latina (Románia) indicante quella parte dello Stivale non sottoposta all'influenza longobarda. Oggi conosciuto come vitale triangolo di terra posto tra l'Appennino settentrionale e l'Alto Adriatico, nel corso dei secoli ha segnato punti di non ritorno della nostra storia nazionale: il passaggio di Cesare sul Rubicone, ad esempio. Ma non solo. Ha dato i natali a spiriti incendiari – Bombacci, Mussolini – nonché ospitato mostri sacri della cultura come Dante e Pound o il genio di Leonardo da Vinci (del quale oggi ricorre il 571esimo anniversario della nascita). Dall'agosto fino al dicembre 1502 il poliedrico talento rinascimentale soggiornò infatti lungo il tratto iniziale della Via Emilia, tra Rimini e Imola.

