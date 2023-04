Qualiano | la campagna elettorale delle polemiche

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 15 aprile 2023) Inizia nel peggiore dei modi e nellela. Domenico Di Domenico rompe il silenzio Parte tra leladi. Domenico Di Domenico, vice sindaco uscente e leader di Progetto Comune, invia un messaggio alla cittadinanza. Dopo aver ricevuto quello che a nostro parere sembra una brutta mortificazione Crediamo che in una Nazione democratica e in una città che si dice democratica certe dinamiche dovrebbero essere avulse dalla politica. Non si fa! Meglio non lo si fa all’ultimo momento. Si tratta di uno nei momenti più bassi e orribili della politica della città di. Probabilmente nemmeno i più anziani ricordano precedenti. Il messaggio di Domenico ...