(Di sabato 15 aprile 2023) Il parallelismo è raggelante. E sì che la morte di Nizar Aissaoui sarebbe tragica già per quel che è. Ma inevitabilmente finisce per diventare ancora più terribile per quel che pare possa rappresen... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EdoardoQuaquini : @dariodangelo91 Ha le truppe esaurite e punta a succedere a Putin. Ha fatto la sua mossa con queste dichiarazioni.… - COOPapERino21 : La strategia che #Meloni e Descalzi stanno perseguendo sotto questo profilo punta infatti a fare dell’???? un “hub de… - luigiboschi : Putin punta sulle nostre divisioni, ma le fratture sono a Mosca - MichelaRoi : RT @ilfoglio_it: Putin punta sulle nostre divisioni, ma le fratture sono tutte a Mosca - di @Micol_Fla - ilfoglio_it : Putin punta sulle nostre divisioni, ma le fratture sono tutte a Mosca - di @Micol_Fla -

... quante risorse ci sono per tagliare le tasse di Dino Pesole Guerra in Ucraina, "vuole ... con una strategia chesoprattutto sui monobrand. Abbiamo in corso 41 accordi, che arriveranno a 50 ...Tra i documenti trafugati c'è anche il racconto dei dissidi attorno al presidente russo. Cause e fallimenti Le pagine di documenti riservati che stanno rivelando informazioni importanti riguardo alla ...Una prova di forza del colosso asiatico chea riportare Taiwan sotto il suo controllo. L'...sta espandendo le sue risorse militari e nucleari per puntare a scavalcare la nazione guidata da...

Putin punta su Tunisi. E a Meloni non resta che sperare che questo allarmi gli Usa Il Foglio

La crisi tunisina si fa sempre più preoccupante. La morte terribile di un calciatore spalanca scenari da primavera araba. Intanto Mosca rafforza la presenza dei suoi servizi militari. I colloqui tra T ...La Procura nega responsabilità nella fuga di Uss. «Il governo poteva chiedere l'inasprimento della misura, ma non l'ha fatto» ...