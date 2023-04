Vai agli ultimi Twett sull'argomento... quattroruote : #Lancia, la nuova era è cominciata. La showcar Pu+Ra HPE a #Milano per la #DesignWeek anticipa lo stile dei prossim… - MarcoScafati1 : Pu+Ra HPE, svelato il nuovo concept di #Lancia. In attesa di Ypsilon, Gamma e Delta – FOTO e VIDEO… - infoiteconomia : Lancia, al via la nuova era elettrica con la Pu+Ra HPE - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: La Lancia del futuro sarà così - Roby_Passarelli : Pu+Ra HPE, il futuro del marchio Lancia è qui -

Italpress, la prima vettura della nuova era di Lancia Italpress Renault, arriva la sesta generazione di Espace Italpress Michelin, intelligenza artificiale e agv per lo stabilimento di Cuneo Italpress ...Dal vivo, la concept Lanciacolpisce per le sue forme estreme e sportive, che mettono in risalto gli stilemi futuri del marchio. Una sorta di reinterpretazione in chiave ultramoderna di Stratos e Beta, con il ...Vi gusta la Lancia elettrica Per ora è un concept , dal nome evocativo:. Il primo a assaggio di un futuro a emissioni zero, per rilanciare il marchio. Vi gusta la Lancia.../ È il primo step verso il solo EV Non sarà questa la prima Lancia elettrica ad essere ...

Lancia Pu+Ra HPE, la prima vettura della nuova era di Lancia Stellantis

Presentata al museo della Scienza e della Tecnica di Milano. Il Ceo Luca Napolitano: "La nostra storia riparte da due valori, l'innovazione e il design senza tempo" ...Con il chief technology officer di Stellantis, Ned Curic, approfondiamo il discorso sull’interfaccia virtuale intelligente dei futuri modelli. Che arriverà a capire e anticipare le esigenze degli occu ...