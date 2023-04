Pu+Ra HPE - Lancia | la nuova era è cominciata - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di sabato 15 aprile 2023) Dopo due anni di parole, indagini filologiche, dissertazioni concettuali, anticipazioni, ecco, finalmente, il futuro diin the flesh, in carne e ossa diremmo in italiano: lamiere, vetri, cerchi e gomme, plastiche, luci e schermi digitali, tutto vero, tutto funzionante. Non è più una scultura, come quella che fu mostrata a novembre dello scorso anno. Sabato 15 aprile, nella cornice del Museo della scienza e della tecnologia di Milano, l'idea diè uscita dalla cerebralità ed è scesa in strada. High performance electric. Certo non è ancora di serie, e neppure lo anticipa, un modello di serie preciso. Ne anticipa infatti tre: laYpsilon, attesa all'inizio dell'anno prossimo, quindi una crossover di 4 metri e 60 che giocherà il ruolo di ammiraglia, nel 2026, e che si chiamerà Gamma. Infine, una reinterpretazione della ...