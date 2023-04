Pu+Ra HPE - Lancia, la nuova era è cominciata - VIDEO (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo due anni di parole, indagini filologiche, dissertazioni concettuali, anticipazioni, ecco, finalmente, il futuro di Lancia in the flesh, in carne e ossa diremmo in italiano: lamiere, vetri, cerchi e gomme, plastiche, luci e schermi digitali, tutto vero, tutto funzionante. Non è più una scultura, come quella che fu mostrata a novembre dello scorso anno. Sabato 15 aprile, nella cornice del Museo della scienza e della tecnologia di Milano, l'idea di Lancia è uscita dalla cerebralità ed è scesa in strada. High performance electric. Certo non è ancora di serie, e neppure lo anticipa, un modello di serie preciso. Ne anticipa infatti tre: la nuova Ypsilon, attesa all'inizio dell'anno prossimo, quindi una crossover di 4 metri e 60 che giocherà il ruolo di ammiraglia, nel 2026, e che si chiamerà Gamma. Infine, una reinterpretazione della ... Leggi su quattroruote (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo due anni di parole, indagini filologiche, dissertazioni concettuali, anticipazioni, ecco, finalmente, il futuro diin the flesh, in carne e ossa diremmo in italiano: lamiere, vetri, cerchi e gomme, plastiche, luci e schermi digitali, tutto vero, tutto funzionante. Non è più una scultura, come quella che fu mostrata a novembre dello scorso anno. Sabato 15 aprile, nella cornice del Museo della scienza e della tecnologia di Milano, l'idea diè uscita dalla cerebralità ed è scesa in strada. High performance electric. Certo non è ancora di serie, e neppure lo anticipa, un modello di serie preciso. Ne anticipa infatti tre: laYpsilon, attesa all'inizio dell'anno prossimo, quindi una crossover di 4 metri e 60 che giocherà il ruolo di ammiraglia, nel 2026, e che si chiamerà Gamma. Infine, una reinterpretazione della ...

