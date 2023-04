Pu+Ra HPE - Dalle piattaforme al sistema Sala: focus sui contenuti tecnici delle nuove Lancia (Di sabato 15 aprile 2023) Dal vivo, la concept Lancia Pu+Ra HPE colpisce per le sue forme estreme e sportive, che mettono in risalto gli stilemi futuri del marchio. Una sorta di reinterpretazione in chiave ultramoderna di Stratos e Beta HPE, con il nuovo logo Lancia e un'ampia vetratura, rara di questi tempi. Ci sono tutti gli stilemi fondamentali che vedremo nei prossimi modelli: il calice a tre raggi di luce, nel frontale, il tetto circolare, i fari tondi nella coda, il frangisole a veneziana sul lunotto in stile Beta HPE. Magari non li vedremo tutti insieme, e, quasi certamente, non in questo format così sportivo, ma la strada è questa. Le future Lancia della rinascita - Ypsilon da svelare forse a fine anno e in lancio nel primo trimestre 2024, la Gamma prevista nel 2026 e la Delta due anni dopo - ne avranno il DNA, anche all'interno. Ma che ... Leggi su quattroruote (Di sabato 15 aprile 2023) Dal vivo, la conceptHPE colpisce per le sue forme estreme e sportive, che mettono in risalto gli stilemi futuri del marchio. Una sorta di reinterpretazione in chiave ultramoderna di Stratos e Beta HPE, con il nuovo logoe un'ampia vetratura, rara di questi tempi. Ci sono tutti gli stilemi fondamentali che vedremo nei prossimi modelli: il calice a tre raggi di luce, nel frontale, il tetto circolare, i fari tondi nella coda, il frangisole a veneziana sul lunotto in stile Beta HPE. Magari non li vedremo tutti insieme, e, quasi certamente, non in questo format così sportivo, ma la strada è questa. Le futuredella rinascita - Ypsilon da svelare forse a fine anno e in lancio nel primo trimestre 2024, la Gamma prevista nel 2026 e la Delta due anni dopo - ne avranno il DNA, anche all'interno. Ma che ...

