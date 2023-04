Può partire la festa a Reggio Emilia: la Reggiana torna in Serie B (Di sabato 15 aprile 2023) Incredibile quanto accaduto nella 37ª giornata del girone B di Serie C. La Reggiana passa 2-1 a Olbia e l’Entella si fa fermare in casa dalla Recanatese per 1-1 sbagliando un rigore nel finale. Gli Emiliani ritornano in cadetteria a distanza di due anni dall’ultima volta, raggiungendo Catanzaro e Feralpisalò. Vince anche il Cesena che raggiunge i liguri al secondo posto Leggi su ilgiornale (Di sabato 15 aprile 2023) Incredibile quanto accaduto nella 37ª giornata del girone B diC. Lapassa 2-1 a Olbia e l’Entella si fa fermare in casa dalla Recanatese per 1-1 sbagliando un rigore nel finale. Glini rino in cadetteria a distanza di due anni dall’ultima volta, raggiungendo Catanzaro e Feralpisalò. Vince anche il Cesena che raggiunge i liguri al secondo posto

