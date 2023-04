Puglia, maltempo: allerta temporali soprattutto per barese, tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo (Di sabato 15 aprile 2023) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 16 aprile, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio regionale, con quantitativicumulati de deboli a puntualmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: ... Leggi su noinotizie (Di sabato 15 aprile 2023) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 8 di domani, 16 aprile, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sullacentro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio regionale, con quantitativicumulati de deboli a puntualmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articolo: ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NoiNotizie : #Puglia #meteo, #maltempo: allerta temporali soprattutto per barese, tarantino e Salento - Borderline_24 : Durerà per 12 ore - Borderline_24 : Allerta meteo gialla della protezione civile in Puglia. Partirà dalle ore 8 di domani 16 aprile e durerà 12 ore. So… - BlunoteWeb : Maltempo: Temporali, allerta gialla in Puglia e Basilicata - supermimmone : Tutto il sud #italia sotto la #pioggia e #allertagialla per rischio #grandine. #marche #umbria #lazio #campania… -