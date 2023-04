Pubblica amministrazione, Cgia: per migliori rapporti con le imprese serve un aumento di produttività (Di sabato 15 aprile 2023) “Il miglioramento dei rapporti tra imprese e Pa passa attraverso un deciso aumento della produttività degli uffici pubblici che deve svilupparsi secondo quattro direttrici: banche dati pubbliche interconnesse tra loro; forte implementazione della digitalizzazione; standardizzazione dei procedimenti e della modulistica; riorganizzazione delle competenze e riduzione del numero di enti pubblici coinvolti nel medesimo procedimento”. Lo afferma l’Ufficio studi della Cgia. Più in generale, prosegue l’Ufficio studi della Cgia, “le imprese chiedono che il rapporto con la Pa si agevoli con una sola istanza, una sola piattaforma informatica, una sola risposta ed un solo controllo. Fondamentale, infine, il monitoraggio degli effetti delle semplificazioni già introdotte, evitando ... Leggi su ildenaro (Di sabato 15 aprile 2023) “Il miglioramento deitrae Pa passa attraverso un decisodelladegli uffici pubblici che deve svilupparsi secondo quattro direttrici: banche dati pubbliche interconnesse tra loro; forte implementazione della digitalizzazione; standardizzazione dei procedimenti e della modulistica; riorganizzazione delle competenze e riduzione del numero di enti pubblici coinvolti nel medesimo procedimento”. Lo afferma l’Ufficio studi della. Più in generale, prosegue l’Ufficio studi della, “lechiedono che il rapporto con la Pa si agevoli con una sola istanza, una sola piattaforma informatica, una sola risposta ed un solo controllo. Fondamentale, infine, il monitoraggio degli effetti delle semplificazioni già introdotte, evitando ...

