Protezione speciale, Meloni: "Il nostro obiettivo è eliminarla. L'Italia non ha ragione di discostarsi dalle normative europee"

Giorgia Meloni ha risposto alle domande dei cronisti a margine della visita in Etiopia. Tra i temi affrontati anche quello della Protezione internazionale: "Io ho come obiettivo l'eliminazione della Protezione speciale – ha detto la premier -, perché si tratta di un'ulteriore Protezione rispetto a quello che accade al resto di Europa. C'è una proposta di maggioranza nel suo complesso, non è un tema su cui ci sono divergenze. È complessa ed è normale che ci siano diversi emendamenti".

