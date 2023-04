Protezione speciale | le falsità di Meloni | ' La maggioranza degli Stati europei la prevede'

(Di sabato 15 aprile 2023) La xenofobia della destra reazionaria sempre più spesso si poggia sulle bufale. E infatti se uno fa una verifica dei fatti e delle fonti inevitabilmente scopre che citano cose a capocchia. Ma per ...

Ma per fortuna gli altri se ne accorgono: "Dopo la presidente Meloni, continuiamo ad ascoltare da esponenti di maggioranza dichiarazioni fuorvianti sulla, ritenuta un'anomalia ...Ma ieri ha fatto sapere, con la dichiarazione di uno dei capigruppo leghisti, che cancellerà le misure sulladei profughi, cioè uno strumento chiave per garantire il diritto d'...' Con gli emendamenti al decreto Cutro Meloni getta la maschera e prova a colpire le vittime del traffico di essere umani. Eliminare laper i migranti vuol dire solo non darea chi rischia la propria sicurezza e la vita se dovesse essere rimpatriato. Di certo sarà aumentato il numero di irregolari, l'...

Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione Politiche Ue della Camera smentisce Giorgia Meloni che aveva detto che la protezione speciale non ere prevista dagli stati europei. Non è così ...