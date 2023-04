Prossime uscite su NOW (aprile / maggio 2023) (Di sabato 15 aprile 2023) È la pay tv per eccellenza: Sky Italia propone contenuti di altissima qualità, che vanno dall’intrattenimento al cinema, fino allo sport. Da qualche anno la piattaforma satellitare è sbarcata anche su internet, non solo attraverso la app di Sky Go, ma con una nuova realtà parallela: NOW, che propone in streaming esattamente tutti i canali lineari e i contenuti in demand presenti su Sky Q via parabola. Il catalogo di NOW è costantemente arricchito da film e serie tv originali firmati Sky, ma anche da tantissimi titoli di case di produzione quali Universal Pictures, Warner Bros. Pictures, Sony/Columbia Pictures e non solo; ad essi, si aggiungono molte pellicole e serie italiane, che completano una proposta tra le più variegate in assoluto a disposizione del pubblico. Ecco dunque tutte le Prossime uscite su NOW Italia: film serie tv documentari e gli ... Leggi su cinemaserietv (Di sabato 15 aprile 2023) È la pay tv per eccellenza: Sky Italia propone contenuti di altissima qualità, che vanno dall’intrattenimento al cinema, fino allo sport. Da qualche anno la piattaforma satellitare è sbarcata anche su internet, non solo attraverso la app di Sky Go, ma con una nuova realtà parallela: NOW, che propone in streaming esattamente tutti i canali lineari e i contenuti in demand presenti su Sky Q via parabola. Il catalogo di NOW è costantemente arricchito da film e serie tv originali firmati Sky, ma anche da tantissimi titoli di case di produzione quali Universal Pictures, Warner Bros. Pictures, Sony/Columbia Pictures e non solo; ad essi, si aggiungono molte pellicole e serie italiane, che completano una proposta tra le più variegate in assoluto a disposizione del pubblico. Ecco dunque tutte lesu NOW Italia: film serie tv documentari e gli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... artvenezia1 : @ardigiorgio @TeresaBellanova Dai forza che alle prossime elezioni uscite dal parlamento a meno che non vi unite con scilvio - Ed_NuovaCultura : Prossime Uscite?? Rigenerare bellezza di Francesco Pernice tra le nostre prossime novità Noi non vediamo l'ora e… - Laudantes : @cloverfield198 Siamo sulla stessa barca tutto sommato, se leggi alla fine ti individuo quale secondo me è il suo p… - Cinemaserietvit : Prossime uscite su NOW (aprile / maggio 2023) - Cinemaserietvit : Prossime uscite su Apple TV+ (aprile / maggio 2023) -