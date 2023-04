Processo Juve: Allegri 'abbiamo una corazza, pensiamo al campo' (Di sabato 15 aprile 2023) "Lo viviamo serenamente: ci siamo fatti una bella corazza, ci siamo concentrati sulle gare e sugli obiettivi". Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, in merito alla decisione del ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 15 aprile 2023) "Lo viviamo serenamente: ci siamo fatti una bella, ci siamo concentrati sulle gare e sugli obiettivi". Così il tecnico dellantus, Massimiliano, in merito alla decisione del ...

