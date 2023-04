Probabili formazioni Napoli-Verona | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi Raspadori pronto dal 1?

Leggi su oasport

(Di sabato 15 aprile 2023) La Serie A è già partita nella giornata di ieri con il 30esimo turno. Si proseguirà oggi, sabato 15 aprile, e si terminerà solamente lunedì con il monday night tra Fiorentina e Atalanta. Ma partiamo con ordine e concentriamoci immediatamente su una sfida in particolare, in programma quest’oggi: si tratta dell’incontro tra la capolistae l’Hellas. Partenopei e scaligeri si affronteranno in una gara fondamentale per entrambe le squadre, specialmente visto il momento e la classifica attuale. Gli azzurri, primi in classifica e distanti 13 punti dalla Lazio seconda (che ha però una partita in più), hanno bisogno di punti per chiudere il prima possibile pratica Scudetto che, oramai, è puramente una questione aritmetica e formale. Nell’ultimo turno i napoletani si sono imposti per 1-2 al Via del Mare sul Lecce e ora vorranno riprendersi dopo ...