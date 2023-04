(Di sabato 15 aprile 2023) La vittoria contro lo Spezia, la quarta consecutiva in campionato e la settima nelle ultime otto gare, lancia lain campionato. A otto turnifine, i biancocelesti (con una partita in più) ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... notPatriota : si è fatto umiliare dalla Pro Recco - sportli26181512 : Pro Recco, risposta durissima a Sarri: 'Lazio fuori dalla Coppa, noi invece...': Il tecnico dei biancocelesti aveva… - VoceGiallorossa : ?? La Pro Recco risponde a Sarri: 'Sei rimasto a 10 anni fa. Ci bastano 16 giocatori per non essere fuori dall'Europ… - Roberto76536756 : @Swaffle_7 @cenciobuga il pro recco è diventato il mio nuovo supereroe - LALAZIOMIA : Pro Recco, risposta durissima a Sarri: 'Lazio fuori dalla Coppa, noi invece...' -

Alla domanda su quanti calciatori chiederebbe a Lotito per il futuro, il tecnico risponde: "Undici per il campionato, undici per la Coppa e undici per la Coppa Italia, come lanella ...L'adeguamento alle norme federali consentirà allaRugby di tornare a giocare le partite casalinghe all'interno dell'impianto sportivo comunale. "Regione Liguria ha già stanziato a ottobre ...Quanti giocatori chiederebbe a Lotito se domani ripartisse il campionato 'Undici per il campionato, undici per la Coppa e undici per la Coppa Italia, come lain pallanuoto. Ci serve ...

La Pro Recco risponde a Sarri: "Sei rimasto a 10 anni fa. Ci bastano 16 giocatori per non essere fuori... Voce Giallo Rossa

Il tecnico dei biancocelesti aveva tirato in ballo il club ligure di pallanuoto al termine della gara vinta contro lo Spezia ...La Pro Recco vince a Bologna in casa della De Akker per 7-18 e conquista matematicamente il primo posto nella regular season con una giornata di anticipo: i campioni d’Italia giocheranno quindi in ...