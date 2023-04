Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Pro Recco, che replica a Sarri! 'Sei indietro di 10 anni. E noi non siamo fuori dalla Coppa già a marzo...': Pro Re… - LALAZIOMIA : #Calcio Lazio, replica Pro Recco a Sarri: “Noi non siamo fuori dalla Coppa già a marzo...” - EsercitoCrucian : RT @CB_Ignoranza: Il dissing fra Maurizio Sarri e la Pro Recco di pallanuoto era quello di cui non sapevamo di aver bisogno in questo sabat… - flamanc24 : RT @AleMariotti1992: Agli juventini è rimasto da gasarsi per una risposta della Pro Recco, provo sinceramente pena - 8cycling : RT @accountparodia: Intanto il benzinaio viene sputtanato dalla Pro Recco. -

Parata e contropiede: ladi pallanuoto risponde (con ironia) a Maurizio Sarri. Ieri l'allenatore della Lazio, reduce dal 3 - 0 a La Spezia, aveva risposto così alla domanda 'quanti giocatori chiederebbe a Lotito se ...... Sarri aveva dichiarato: "Cosa chiederei a Lotito Undici per il campionato, undici per la Coppa e undici per la Coppa Italia, come lain pallanuoto". Non si ...... " "Undici per il campionato, undici per la Coppa e undici per la Coppa Italia, come lanella Pallanuoto". La replica dellaalle parole di Sarri Chiamata in causa, la società ...

Pro Recco, risposta durissima a Sarri: "Lazio fuori dalla Coppa, noi invece..." Corriere dello Sport

Su Instagram, il club di pallanuoto più titolato al mondo ha replicato piccatamente all'allenatore della Lazio che ieri ha scherzato chiedendo a Lotito 33 giocatori, una squadra per ogni competizione ...Undici per il campionato, undici per la Coppa e undici per la Coppa Italia, come la Pro Recco in pallanuoto». Non si è fatta attendere la risposta della squadra di pallanuoto tramite il proprio ...